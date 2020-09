Μπέβερλι για Γιόκιτς: «Όπως και ο Ντόντσιτς, ασκεί πίεση στους διαιτητές για το σφύριγμα» (vid)

Ο γκαρντ των Λος Άντζελες Κλίπερς, μετά τη νίκη της ομάδας του απέναντι στους Νάγκετς, στάθηκε στον Σέρβο σέντερ λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Ο Γιόκιτς αντιπροσωπεύει το ίδιο πράγμα με τον Γιόκιτς. Υποδεικνύει συνέχεια πράγματα στους διαιτητές και τους ασκεί πίεση στους διαιτητές ώστε να πάρουν το σωστό σφύριγμα».

Το οξύμωρο της υπόθεσης είναι ότι μίλησε έτσι και για τον Ντόντσιτς, την ώρα που φορούσε φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης! Και ο Σλοβένος αποτελεί... μπασκετικό δημιούργημα των Μαδριλένων!

Clippers’ Patrick Beverley on Nuggets’ Nikola Jokic after Game 3 win: “He presents the same thing Luka Doncic presents: a lot of flailing. He puts a lot of pressure on the referees to make the right calls.” pic.twitter.com/KB7Hs8dTsr

— Ben Golliver (@BenGolliver) September 8, 2020