Θέαμα μοίρασε κόντρα στους Κλίπερς ο Πόρτερ.

Ο παίκτης των Νάγκετς πάτησε γερά και... ισοπέδωσε τον Χάρελ, κάνοντας τον πόστερ, πριν ο Λέοναρντ ταπώσει τον Μάρεϊ με το μεσαίο δάχτυλο.

Απολαύστε τη φάση

DON'T DO HIM LIKE THAT, MPJ pic.twitter.com/EIZ3cOeaho

