Ο Πάτρικ Μπέβερλι στην ήττα των Κλίπερς από τους Νάγκετς αποβλήθηκε με δύο τεχνικές ποινές.

Το ΝΒΑ τιμώρησε τον πρώην γκαρντ του Ολυμπιακού με 25.000 δολάρια για λεκτική επίθεση κατά των διαιτητών.

Clippers‘ Patrick Beverley has been fined $25,000 for verbal abuse of referee in Game 2 against Denver.

— Shams Charania (@ShamsCharania) September 7, 2020