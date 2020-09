ΝΒΑ: 156.632 πόντοι και 19 πρωταθλήματα σε μια φωτογραφία! (pic)

Τις τελευταίες δεκαετίες έχουν κυκλοφορήσει εκατοντάδες iconic φωτογραφίες από την κορυφαία βιομηχανία μπασκετικού θεάματος στον κόσμο:

Το shrug του Τζόρνταν. Η στιγμή που ο Γουίλτ Τσάμπερλεϊν ποζάρει με το χαρτάκι της 100άρας. Το alley-oop των ΛεΜπρόν Τζέιμς - Ντουέιν Ουέιντ. Η χαρακτηριστική ντρίμπλα του Τζέρι Ουέστ που εξελίχθηκε στο λογότυπο του ΝΒΑ....

Σε κάθε περίπτωση, ο Άνταμ Χόους πόσταρε στο Twitter μια από τις κορυφαίες φωτογραφίες όλων των εποχών!

Ο Μάικλ Τζόρνταν, ο Κόμπι Μπράιαντ, ο ΛεΜπρόν Τζέιμς, ο Καρμέλο Άντονι, ο Μόζες Μαλόουν και η Σίνθια Κούπερ Ντάικ πόζαραν μαζί, συνδυάζοντας 156.632 πόντους και 19 πρωταθλήματα!

Όπως έγινε γνωστό, η συγκεκριμένη φωτογραφία τραβήχτηκε το 2006, στο περιθώριο του All-Star Game στο Χιούστον.

156,632 combined career points pictured in this photo of walking buckets. pic.twitter.com/lGdF8FX5Gb

— Adam Howes (@Howsito) September 3, 2020