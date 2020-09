Kλίπερς: Πετάνε «φωτιές» στην επίθεση με την 4η καλύτερη επίδοση της ιστορίας! (pic)

Εντυπωσιακά πράγματα κάνει η επίθεση των Κλίπερς στα 7 πρώτα ματς της postseason.

Η ομάδα του Λος Άντζελες με πρωταγωνιστή τον Καουάι Λέοναρντ έκανε το 1-0 στη σειρά με τους Νάγκετς και έφτασε τους 880 πόντους στα φετινά playoffs σε 7 αναμετρήσεις.

Αυτή είναι και η 4η καλύτερη επίδοση της ιστορίας. Στην κορυφή βρίσκονται οι Λέικερς (1984-85) με 904, ενώ πάλι οι λιμνάνθρωποι (1986-87) είναι στην 2η θέση. Την τριάδα κλείνουν οι Σπερς (1982-83) με 893.

The Clippers have scored 880 points through their first 7 postseason games, 4th most in NBA history.

The 1984-85 Lakers (904 pts) and

1986-87 Lakers (902 pts) went on to win the Finals, while the 1982-83 Spurs (893 pts) lost in the Conference Finals. pic.twitter.com/dLi9GbTQMV

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) September 4, 2020