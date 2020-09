Ο Κρις Πολ έγραψε ιστορία και έγινε ο γηραιότερος παίκτης με triple double σε Game 7! (pic)

Απίστευτος ο Κρις Πολ στα φετινά playoffs, με τους Θάντερ. Όταν έφτασε σε αυτή την ομάδα, το περασμένο καλοκαίρι, υπήρξε μια γκρίνια, αλλά τελικά έμεινε και έγινε πραγματικός ηγέτης της. Οι Θάντερ ανέτρεψαν όλα τα δεδομένα και έγιναν η πιο εντυπωσιακή ομάδα των φετινών playoffs. Από εκεί που είχαν 0.5% πιθανότητες να προκριθούν, προκρίθηκαν και έφεραν και τους Ρόκετς στα όρια τους.

Βασικός λόγος ήταν ο CP3 που ήταν απόλυτος ηγέτης και μάλιστα έγραψε εντυπωσιακή ιστορία. Είχε στο Game 7, 19 πόντους, 11 ριμπάουντ και 12 ασίστ και με αυτό το triple double έγινε ο γηραιότερος παίκτης (35 ετών), που καταφέρνει κάτι τέτοιο.

Chris Paul proved his doubters wrong in Year 15

️44-28 record

Fifth seed in the West

All-Star

Oldest player (35) to record a triple-double in a Game 7

Point God pic.twitter.com/HCQauFyOAi

— Bleacher Report (@BleacherReport) September 3, 2020