ΛεΜπρόν: Δεν έχει αποκλειστεί ποτέ σε πρώτο γύρο playoffs! (pic)

Δεν γίνεται να αποκλειστεί ο ΛεΜπρόν Τζέιμς από τον πρώτο γύρο των playoffs. To έχει δείξει η ιστορία.

Ο Βασιλιάς μετά την πρόκριση κόντρα στους Μπλέιζερς, βρίσκεται στο 14-0 (σε προκρίσεις) στον πρώτο γύρο. Μόνο ο Χόρι και ο Φίσερ έχουν καλύτερο ρεκόρ, καθώς βρίσκονται στο 16-0!

LeBron James is now 14-0 in the First Round in his career.

Under the current playoff format (since 1984), only Robert Horry and Derek Fisher have a better series record in the First Round (16-0). pic.twitter.com/ScfFKyWgBx

