Εντυπωσιακός ΛεΜπρόν Τζέιμς και στο Game 5 με Μπλέιζερς.

Ο ηγέτης των Λέικερς μέτρησε 36 πόντους, 10 ασίστ και 10 ριμπάουντ, οδηγώντας την ομάδα του στην πρόκριση.

Μάλιστα οι λιμνάνθρωποι είχαν να πανηγυρίσουν πρόκριση σε επόμενο γύρο playoffs από το 2012.

HIGHLIGHTS: @KingJames puts up a 36-point triple-double in the first-round finale. pic.twitter.com/kaCUE8ojTK

— Los Angeles Lakers (@Lakers) August 30, 2020