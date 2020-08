ΛεΜπρόν και Ντέιβις έγραψαν ιστορία και... ντύθηκαν Κόμπι-Σακίλ! (pic)

Φοβερά πράγματα από το δίδυμο ΛεΜπρόν Τζέιμς και Άντονι Ντέιβις και στο Game 5 με Μπλέιζερς.

Ο Unibrow είχε 43 πόντους και ο Βασιλιάς σταμάτησε στους 36.

Με αυτό τον τρόπο έγιναν το πρώτο δίδυμο των Λέικερς που σκοράρει 35+ σε ματς playoffs μετά τους Κόμπι και Σακίλ από τις 9 Ιούνη του 2002.

Τότε ο Black Mamba έβαλε 36 και ο Shaq Attack 35.

