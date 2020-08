Aντετοκούνμπο: Πέτυχε ιστορική επίδοση και θύμισε Μπέιλορ! (pic)

Οι Μπακς... καθάρισαν τους Μάτζικ με 4-1 και πέρασαν στον επόμενο γύρο όπου θα κοντραριστούν με τους Χιτ.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν ξανά απολαυστικός και κατάφερε να σημειώσει μια ιστορική επίδοση.

Ο Greek Freak έγινε ο 2ος παίκτης όλων των εποχών μετά τον Έλτζιν Μπέιλορ με μέσο όρο 30+ πόντων, 15+ ριμπάουντ και 5+ ασίστ σε μια σειρά playoffs. Ο θρύλος των Λέικερς το είχε κάνει 3 φορές, το 1960 με τους Πίστονς, το 1961 απέναντι στους Χοκς και το 1968 με αντίπαλο τους Μπουλς.

Giannis Antetokounmpo joins Elgin Baylor as the only players to average 30 points, 15 rebounds and 5 assists in a single postseason series.

Baylor did it three times:

1960 Division Semis vs Pistons 1961 Division Finals vs Hawks

1968 Division Semis vs Bulls

h/t @EliasSports pic.twitter.com/f7eiSpaCSA

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) August 29, 2020