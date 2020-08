Σίλβερ: «Στηρίζω ολόψυχα τις κινήσεις των NBAers»! (pic)

Οι σούπερ σταρ του ΝΒΑ είναι βαθύτατα πολιτικοποιημένοι κι εκφράζουν δίχως δισταγμό την άποψη τους, έστω κι αν έχουν απέναντι τους τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

«Ζητάμε δικαιοσύνη για τον Τζέικομπ Μπλέικ, ζητάμε ανάληψη ευθυνών. Ζητάμε από τον κόσμο να ψηφίσει στις 3 Νοεμβρίου» ήταν το μήνυμα των παικτών των Μπακς λίγες ώρες έπειτα από την ιστορική απόφαση να μην αγωνιστούν στο Game 5 της σειράς με το Ορλάντο, προκαλώντας ντόμινο αντιδράσεων στο ΝΒΑ και τον αμερικανικό αθλητισμό.

Στο πλευρό των αθλητών και των αθλητριών του NBA και του WNBA στέκεται ο κομισάριος Άνταμ Σίλβερ. Με επιστολή του προς τους εργαζομένους της λίγκας, ανέφερε μεταξύ άλλων πως: «Στηρίζω ολόψυχα τις κινήσεις των NBAers και των WNBAers καθώς και τη δέσμευσή τους να ρίξουν φως σε σημαντικά ζητήματα κοινωνικής δικαιοσύνης».

NBA commissioner Adam Silver pens letter to league employees, obtained by @TheAthleticNBA @Stadium: “I wholeheartedly support NBA and WNBA players and their commitment to shining a light on important issues of social justice.” pic.twitter.com/2SPEunp64I

