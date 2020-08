ΛεΜπρόν: Έσβησε από καπέλο το «Make America Great Again» κι έβαλε σύνθημα για την Μπριόνα Τέιλορ (pics & vids)

Ο «Βασιλιάς» δεν κάνει μόνο εμφανίσεις, όπως εκείνη με το ανοιχτό πουκάμισο, για να δώσει τροφή για χιουμοριστικά σχόλια, αλλά κάνει κι εμφανίσεις για να στείλει τα μήνυματά του προς όλες τις κατευθύνσεις.

Έτσι έπραξε και πριν, αλλά και μετά, το πρώτο παιχνίδι των playoffs με τους Μπλέιζερς, όταν και φόρεσε ένα καπέλο, που είχε πάνω στο «Make America Great Again». Το σύνθημα, δηλαδή, που είχε να κάνει με την εκστρατεία του Ντόναλντ Τραμπ.

Μόνο που το είχε σβήσει από πάνω και το διαμόρφωσε ως εξής: «Make America Arrest The Cops Who Killed Breonna Taylor». Δηλαδή «Κάντε την Αμερική να συλλάβει τους αστυνομικούς που σκότωσαν την Μπριόνα Τέιλορ».

LeBron James had this hat on tonight, during his interview, after the game. pic.twitter.com/Rvuhk9DN2H — N H Watkins (@NHWatkins) August 19, 2020

LeBron James' hat says: MAKE AMERICA (G̷R̷E̷A̷T̷ ̷A̷G̷A̷I̷N̷) Arrest The Cops Who Killed BREONNA TAYLOR .... pic.twitter.com/Hxl4IFyOjW — (@Starscream35) August 19, 2020

I knew the lakers was gonna lose when Lebron wore this dumb ass hat. Stop with the MAGA not MAGA hats pic.twitter.com/bWth9osCfN — EQUALITY (@AllWorkIsEzWork) August 19, 2020

Ο ίδιος τονίζει ξανά και ξανά πως θα κάνει τα πάντα, μέχρι να αποδοθεί δικαιοσύνη για την ίδια και την οικογένειά της. Και ο ΛεΜπρόν κρατά το λόγο του.

«Μια αθώα γυναίκα, η Μπριόνα Τέιλορ, δολοφονήθηκε. Μια γυναίκα με λαμπρό μελλον και της πήραν τη ζωή. Δεν έχουν υπάρξει συλλήψεις. Δεν έχει υπάρξει δικαιοσύνη, όχι μόνο για εκείνη, αλλά και για την οικογένειά της. Θέλουμε να συνεχίσουμε να αναδεικνύουμε αυτή την κατάσταση», είπε στην Συνέντευξη Τύπου ο ηγέτης των Λέικερς.

Lebron’s postgame press conference. The hat says, “Make America Arrest the Cops Who Killed Breonna Taylor” pic.twitter.com/WbpP16aeNx — Joshua Potash (@JoshuaPotash) August 19, 2020

