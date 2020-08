Αποχωρεί από την «φούσκα» ο Λίλαρντ! (pic)

Μέσα σε μια τεράστια αναταραχή και εν μέσω πολλών αποφάσεων ο Ντάμιαν Λίλαρντ αποχωρεί από την «φούσκα» και το Ορλάντο εξαιτίας του προβλήματος στο γόνατο που αντιμετωπίζει. Ο παίκτης, με τα παιχνίδια για την ώρα να έχουν αναβληθεί, αποχωρεί και πάει στο Πόρτλαντ για να κάνει παραπάνω εξετάσεις στο πόδι του.

Το αν θα επιστρέψει δεν είναι ακόμα αποφασισμένο, ενώ προφανώς και οι Μπλέιζερς θα περιμένουν να δουν τις εξελίξεις σε ολόκληρη την λίγκα. Αγωνιστικά οι Λέικερς οδηγούν την σειρά με 3-1 και χρειάζονται μια νίκη για να συνεχίσουν στα playoffs και να αποκλείσουν τους Μπλέιζερς.

Damian Lillard will leave the NBA campus in Orlando on Thursday & return to Portland for further examination of his injured right knee. Lillard's availability to return to the Orlando campus is yet to be determined. Further updates will be provided as necessary.

— Portland Trail Blazers (@trailblazers) August 27, 2020