NBA: Λέικερς και Κλίπερς οι μόνες που ψήφισαν να μην συνεχιστεί το πρωτάθλημα (pic)

Από την στιγμή που οι Μπακς αποφάσισαν να μην κατέβουν στον αγώνα με τους Μάτζικ λόγω της τυφλής αστυνομικής βίας που υπάρχει στις ΗΠΑ, ο πρόεδρος της Ένωσης των παικτών, Κρις Πολ αποφάσισε να γίνει σύσκεψη με όσους αθλητές βρίσκονται στο Ορλάντο για να παρθούν αποφάσεις. Το NBA άλλωστε ανέβαλε και τους τρεις σημερινούς αγώνες και το θέμα ήταν το τι θα γίνει στην συνέχεια.

Οι ειδήσεις για το τι έχει ειπωθεί σε αυτή την σύσκεψη βγαίνουν συνεχώς στην άλλη άκρη του Ατλαντικού και η αλήθεια είναι πως έχουν και μεγάλη απόκλιση μεταξύ τους. Ένας από τους θεωρητικά πιο έγκυρους δημοσιογράφους που ασχολείται με το NBA, ο Σαμς Σαράνια, ανέφερε πως όλες οι ομάδες αποφάσισαν να συνεχιστεί το πρωτάθλημα εκτός των Λέικερς και των Κλίπερς.

Sources: Every team besides Lakers and Clippers voted to continue playing. LeBron James said in meeting he want owners to be more involved/take action.

Νέες συζητήσεις την Πέμπτη, στον... αέρα τα playoffs

Τελικά στην σημερινή σύσκεψη δεν πάρθηκε κάποια απόφαση, παρότι η πρόθεση των Λέικερς και Κλίπερς θορύβησε πολλούς, με τον Χάσλεπ των Χιτ να αναφέρει πως χωρίς αυτές τις δύο ομάδες δεν υπάρχει λόγος να γίνουν τα playoffs. Το σίγουρο είναι πως θα υπάρξουν και σήμερα Πέμπτη (αύριο για ΗΠΑ) νέες συζητήσεις ανάμεσα στους παίκτες. Αυτό σημαίνει πως είναι εξαιρετικά δύσκολα να γίνουν τα ματς της Πέμπτης, ενώ συνολικά τα playoffs βρίσκονται στον... αέρα.

Discussions on continuing season will extend into tomorrow, sources tell ESPN, but appears unlikely the three playoff games on Thursday will be played. "Everyone is still too emotional," one high-ranking source tells ESPN. "There needs to be more time to come together on this."

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 27, 2020