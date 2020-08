ΛεΜπρόν: «Γάμ...ε το! Απαιτούμε αλλαγή, κουράστηκα από αυτό»! (pic)

Οι Μιλγουόκι Μπακς πήραν θέση ως οργανισμός για τις τελευταίες εξελίξεις στις ΗΠΑ σε ό,τι αφορά τους πισώπλατους πυροβολισμούς στον Αφροαμερικανό Τζέικομπ Μπλέικ και το νέο κύμα οργής και μαζικών διαδηλώσεων που ξέσπασε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Οι ΝΒΑers στάθηκαν εξ αρχής στο πλευρό του Γιάννη Αντετοκούνμπο και των συμπαικτών του που αποφάσισαν να μην αγωνιστούν στο Game 5 της σειράς με το Ορλάντο όπου σε περίπτωση νίκης θα προκρίνονταν στα ημιτελικά της Ανατολής.

Θέση επί του θέματος πήρε και ο ΛεΜπρόν Τζέιμς, ο οποίος εξ αρχής στηρίζει τους κοινωνικούς αγώνες! «Γάμ...ε το! Απαιτούμε αλλαγή, κουράστηκα από αυτό»! ήταν το μήνυμα του «Βασιλιά».

FUCK THIS MAN!!!! WE DEMAND CHANGE. SICK OF IT

