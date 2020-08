Ο Ντόντσιτς έφυγε κουτσαίνοντας και με πάγο στον αστράγαλο, αναμένονται εξετάσεις (vids)

Ο νεαρός Σλοβένος ο οποίος δεν βρέθηκε σε καλή βραδιά στο Game 3 κόντρα στους Κλίπερς, στάθηκε και εξαιρετικά άτυχος, αφού γύρισε τον αστράγαλο του και αμέσως βγήκε εκτός. Ο Ντόντσιτς αποχώρησε έχοντας βάλει πάγο στο πόδι του και κουτσαίνοντας, ενώ αναμένεται να κάνει αύριο εξετάσεις και συγκεκριμένα μαγνητική.

Ο άσος του Ντάλας πάντως φρόντισε να καθησυχάσει τον κόσμο και σχολίασε: «Δεν είναι τόσο άσχημα. Ήμουν τυχερός που είναι στο αριστερό μου πόδι. Δεν είναι το δεξί».

Μέχρι την στιγμή που αποχώρησε ο Ντόντσιτς είχε σε 29 λεπτά 13 πόντους και 10 ασίστ, με 4/14 σουτ.

Luka said he’ll be getting an MRI tomorrow and will know more about his ankle injury then.

“It’s not that bad. Honestly, I had luck that it was my left ankle. It’s not my right.” pic.twitter.com/UHPG1lzxum

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) August 22, 2020