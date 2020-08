Λίλαρντ: Νοκ άουτ από το Game 5 με τους Λέικερς!

Πλήγμα για τους Πόρτλαντ Τρέιλμπλέιζερς, καθώς στο Game 5 της σειράς δεν θα έχουν τη διάθεσή τους τον μεγάλο ηγέτη τους, τον Ντέιμιαν Λίλαρντ!

Ο σούπερ σταρ του ΝΒΑ αντιμετωπίζει πρόβλημα στο γόνατο του δεξιού του ποδιού και δεν θα ενισχύσει την ομάδα του σε αυτό το ματς.

Οι Λέικερς βρίσκονται ήδη στο 3-1 κόντρα στους Μπλέιζερς και χρειάζονται άλλη μια νίκη για να πάρουν το εισιτήριο για τα ημιτελικά της Δύσης.

Portland's Damian Lillard has been diagnosed with a right knee sprain and will miss Game 5 against Lakers.

— Shams Charania (@ShamsCharania) August 25, 2020