Μπλέιζερς: Και δεύτερη μαγνητική για Λίλαρντ (pic)

Τρομερός «πονοκέφαλος» στην ομάδα του Πόρτλαντ με τον ηγέτης τους, ενόψει του Game 5 με τους Λέικερς.

Μετά την εξάρθρωση στο δάχτυλο που υπέστη στο τρίτο παιχνίδι, ο Ντέιμιαν Λίλαρντ στο τέταρτο τραυματίστηκε στο γόνατο και άπαντες ήταν σε... αναμμένα κάρβουνα.

Ο «Dame Time» έκανε μαγνητική, αλλά όπως ανέφεραν οι Μπλέιζερς: «τα αποτελέσματα της μαγνητικής που έκανε ο Λίλαρντ στο δεξί γόνατο δεν ήταν σαφή. Ο Λίλαρντ θα κάνει δεύτερη το απόγευμα της Τρίτης στο Ορλάντο».

The results of an MRI of Damian Lillard's right knee tonight were inconclusive. Lillard will undergo a second MRI on Tuesday afternoon in Orlando.

