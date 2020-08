Μάτζικ: Εκτός οι Γκόρντον & Κάρτερ - Ουίλιαμς από το Game 4 με Μπακς

Οι Μάτζικ, πανηγύρισαν μεν στον πρώτο προημιτελικό με το Μιλγουόκι όμως η ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο πέτυχε δυο συνεχόμενες νίκες στη σειρά με το Ορλάντο.

Απόψε (24/8, 20:30) τα «Ελάφια» αντιμετωπίζουν την ομάδα της Φλόριντα στο Game 4 όμως οι Μάτζικ θα παραταχθούν ξανά δίχως τους Άαρον Γκόρντον (δικέφαλος στο δεξί πόδι) και Μάικλ Κάρτερ - Ουίλιαμς.

The Magic have ruled Aaron Gordon (hamstring) and Michael Carter-Williams (foot) out of today's Game 4 against Milwaukee

— Marc Stein (@TheSteinLine) August 24, 2020