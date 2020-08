Απολογήθηκε δημόσια ο πρόεδρος των Ουόριορς στον Ουτζίρι: «Σπαράζει η καρδιά μου» (pics)

Ο πρόεδρος των Ουόριορς, Ρικ Ουέλτς, δεν παρέλειψε να απολογηθεί δημόσια για το περιστατικό που ήρθε στην δημοσιότητα με τον πρόεδρος των Ράπτορς, Μασάι Ουτζίρι και την επίθεση που δέχτηκε από αστυνομικό, μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος από την ομάδα του.

«Στον προσωπικό μου και επαγγελματικό μου φίλο Μασάι Ουτζίρι. Σπαράζει η καρδιά μου να βλέπω αυτό το βίντεο, που θα έπρεπε να είναι η πιο ευτυχισμένη επαγγελματική στιγμή της ζωής σου. Είναι δύσκολο να το βλέπω και να ξέρω τι έγινε μετά. Αν και δεν είχαμε λόγο στην πρόσληψη των σεκιούριτι, έγινε στην παλιά αρένα των Ουόριορς και γι' αυτό απολογούμαι. Τώρα... πήγαινε κάνε λίγο θόρυβο στην φούσκα», έγραψε ο Ουέλτς, δίνοντας και την δική του απάντηση σε ένα βίντεο το οποίο έχει βάλει πολλά πράγματα στην θέση τους και δείχνει την επίθεση που δέχεται ο πρόεδρος των Ράπτορς από αστυνομικό.

While we had no role in hiring or managing security at our old arena, it happened at a Warriors game and for that I apologize. You rose above it which doesn’t surprise me or anyone who knows you. Now…go make some noise in the bubble! (2/2)

