Λέικερς - Μπλέιζερς 93-100: Ο Λίλαρντ σκόραρε και χόρευε! (vids)

Ο 30χρονος ηγέτης του Πόρτλαντ έβγαλε ξανά στο παρκέ το... Dame Time κόντρα στους Λέικερς, για να πάρει η ομάδα του τη νίκη (93-100).

Ο ίδιος μέτρησε 34 πόντους, 5 ασίστ, 5 ριμπάουντ και 1 τάπα σε 43 λεπτά, ενώ μετά από ένα σουτ του, άρχισε να κάνει χορευτικές κινήσεις στο παρκέ, με την είσοδο μουσικής.

Dame really started dancing mid-game when 'Blow the Whistle' came on

(via @trailblazers) pic.twitter.com/d5BRnHgiYT

— SportsCenter (@SportsCenter) August 19, 2020