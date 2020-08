Ο Λετονός πάουερ φόργουορντ αποβλήθηκε με δύο τεχνικές ποινές και το γεγονός αυτό προκάλεσε την έκπληξη του Λεμπρόν Τζέιμς, ο οποίος με τη σειρά του ετοιμάζεται για τη σειρά με τους Μπλέιζερς.

Παρακολουθώντας το ματς Μάβερικς-Κλίπερς, ο «βασιλιάς» του ΝΒΑ σχολίασε στο twitter: «Αυτό ήταν απαίσιο. Έλα ρε φίλε...»

Man that was BOGUS AS HELL MAN!!!!! Cmon man.

— LeBron James (@KingJames) August 18, 2020