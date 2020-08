ΝΒΑ: Ο Τόμας αυτοπροτάθηκε στους Ουόριορς! (pic)

Ο 31χρονος πόιντ γκαρντ παραμένει χωρίς ομάδα από τον περασμένο Φεβρουάριο (ανταλλαγή από τους Ουίζαρντς στις 6/2 κι αποδέσμευση από τους Κλίπερς στις 8/2).

Οι Τσάνινγκ Φράι και Τζάρεντ Ντάντλεϊ συζητούσαν στο Twitter για τις ομάδες που ενδέχεται να πρωταγωνιστήσουν τη νέα χρονιά στο ΝΒΑ και ο Τόμας ανέφερε με νόημα:

«Θέλω να είμαι μέρος από αυτό που ετοιμάζουν οι Ουόριορς. Θα έρχομαι από τον πάγκο σαν απλός υπηρέτης»!

I need that warriors action. I’ll come off the bench serving!!! https://t.co/0dnyLQHdJD

— Isaiah Thomas (@isaiahthomas) August 15, 2020