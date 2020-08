Πάντα πίστευε πως οι Μπλέιζερς θα μπουν στα playoffs, ακόμα και όταν δεν πήγαιναν καλά τα πράγματα.

Ο Ντέιμιαν Λίλαρντ είχε υποσχεθεί στον συμπαίκτη του, Νέσιρ Λιτλ πως θα οδηγήσει το Πόρτλαντ στα playoffs.

«Αυτά που θα κάνω, δεν θα τα έχεις ξαναδεί. Θα μπούμε στα playoffs», του είχε πει ο Dame πριν 7 μήνες και πλέον με τα... όργια του, εκπλήρωσε την υπόσχεση του.

Dame had faith in his Blazers before anybody else did pic.twitter.com/63R6j8HwKS

— Bleacher Report (@BleacherReport) August 16, 2020