Λίλαρντ: Βγήκε ομόφωνα MVP της «φούσκας»! (pic)

What time is it? Time for Lillard to be the MVP!

Ο ηγέτης του Πόρτλαντ αναδείχθηκε «Πολυτιμότερος Παίκτης» της «φούσκας», αφήνοντας πίσω του τους επίσης εκπληκτικούς Ντέβιν Μπούκερ και Τι Τζέι Ουόρεν.

Κι όχι μόνο αυτό, αλλά έλαβε αυτή τη διάκριση ομόφωνα από όσους ψήφισαν!

Ο Ντέιμιαν Λίλαρντ είναι ακρογωνιαίος λίθος στην πορεία των Μπλέιζερς για μια θέση στα playoffs του ΝΒΑ και στην «κανονική» διάρκεια της «Disney World» είχε κατά μέσο όρο 37.6 πόντους και 9.6 ασίστ σε οκτώ παιχνίδια.