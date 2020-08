Playoffs NBA: Με Μάτζικ οι Μπακς του Αντετοκούνμπο (pic)

Με την κανονική διάρκεια του NBA να ολοκληρώνεται στη «Φούσκα του Ορλάντο», είμαστε έτοιμοι να μπούμε στο κυρίως πιάτο που δεν είναι άλλο από τα playoffs. Ηδη στην Ανατολή «κλείδωσαν» τα ζευγάρια. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και οι Μπακς ως πρώτοι όχι μόνο της Περιφέρειας αλλά και συνολικά του πρωταθλήματος, θα αντιμετωπίσουν τους 8ους Μάτζικ.

Οι πρωταθλητές Ράπτορς θα έχουν το πιο εύκολο έργο καθώς θα παίξουν με τους αποδεκατισμένους Νετς, ενώ σημαντικά ντέρμπι αναμένονται στο Σέλτικς-Σίξερς και στο Χιτ-Πέισερς.

East playoff matchups are set

▪️Bucks vs. Magic

▪️Raps vs. Nets

▪️Celtics vs. Sixers

▪️Heat vs. Pacers pic.twitter.com/Tz6sEBmgDA

— Bleacher Report (@BleacherReport) August 12, 2020