Χωρίς κρούσμα την τελευταία εβδομάδα η «φούσκα» (pic)

Άκρως επιτυχημένο είναι το πλάνο της «φούσκας» για το ΝΒΑ. Την τελευταία ομάδα σε 342 μέλη των 22 ομάδων που έγιναν τεστ, όλα τα αποτελέσματα ήταν αρνητικά.

Η επιλογή του Άνταμ Σίλβερ και των συνεργατών καθώς επίσης και η πειθαρχία των παικτών έχουν συμβάλλει στο να μην υπάρχει κρούσμα πανδημίας.

Zero NBA players tested positive for coronavirus out of 342 tested at Orlando campus since last results were announced Aug. 5, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) August 12, 2020