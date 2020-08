ΝΒΑ: Ο μυθικός Λίλαρντ θυμίζει Τσάμπερλεϊν! (pic & vid)

Ο Λίλαρντ έκανε ασύλληπτη εμφάνιση κόντρα στους Ντάλας Μάβερικς, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με 61 πόντους στη νίκη του Πόρτλαντ με 134-131, έχοντας 17/32 σουτ, 9/17 τρίποντα, 18/18 βολές, 8 ασίστ, 5 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο στα 41 λεπτά που έμεινε στο παρκέ!

Αμέσως μετά το τέλος του αγώνα με τους Τεξανούς ζήτησε σεβασμό ενώ έφτασε τους τρεις αγώνες με 60+ πόντους την ίδια σεζόν, κάτι που έχει πετύχει μόνο ο Ουίλτ Τσάμπερλεϊν τις περιόδους 1961-62 (15) και 1962-63 (9)!

Λίλαρντ: «Σεβαστείτε το όνομα μου»! (vids)

Μάβερικς-Μπλέιζερς: Η μαγική εμφάνιση του Λίλαρντ (vid)

Players with three 60-point games in an NBA season:

Wilt Chamberlain

Damian Lillard

End of list.

