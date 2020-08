Γράφει ιστορία στους Σανς ο Μπούκερ (vid&pic)

Δεν σταματά να γράφει ιστορία ο Ντέβιν Μπούκερ παρότι είναι μόλις 23. Ο γκαρντ των Σανς ήταν εξαιρετικός και κόντρα στους Σίξερς πετυχαίνοντας 35 πόντους και συμβάλλοντας τα μέγιστα στο να πετύχουν την 7η νίκη σε ισάριθμους αγώνες οι... ήλιοι. Με τους 35 πόντους του μάλιστα έγινε και ο πρώτος παίκτης στην ιστορία της ομάδας του Φοίνιξ που πετυχαίνει 35 και πλέον σε 91 παιχνίδια, ξεπερνώντας τον Ουόλτερ Ντέιβις που το είχε κάνει με την συγκεκριμένη ομάδα σε 90 παιχνίδια. Και όλα αυτά ενώ είναι μόλις 23 ετών.

With 35 points in the Suns' win over the 76ers today, Devin Booker set a new franchise record with 91 30-point games.

The old Phoenix record of 90 was held by Walter Davis, who played for the Suns from 1977-88. pic.twitter.com/irrFxX1D8F

