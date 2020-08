Οι Μπακς προβληματίζουν, οι αντίπαλοι αναθαρρούν (pics & vids))

To NBA λάνσαρε στην επανεκκίνηση της Λίγκας το μότο «Whole New Game» μόνο που αυτό για ορισμένες ομάδες έχει αποκτήσει και αγωνιστικό χαρακτήρα λόγω της παρουσίας τους στο παρκέ.

Οι Φοίνιξ Σανς είναι η μοναδική αήττητη ομάδα στην «φούσκα» με ρεκόρ 6-0 και ακόμη προσπαθούν να μπουν στα playoffs. Από την άλλη οι δύο καλύτερες ομάδες της Λίγκας βάσει ρεκόρ προβληματίζουν.

Οι Μιλγουόκι Μπακς με το καλύτερο ρεκόρ στο ΝΒΑ έχουν 2-4 και οι Λος Άντζελες Λέικερς με το δεύτερο καλύτερο ρεκόρ έχουν 3-4.

Το gazzetta.gr επιχειρεί να καταγράψει τις πιθανές αιτίες της εικόνας που παρουσιάζουν στο Ορλάντο οι Μπακς και πόσο αυτή μπορεί να τους επηρεάσει στα playoffs και στον δρόμο προς τον τίτλο.

Αρχικά δείτε την βαθμολογία μόνο για όσα έχουν γίνει στο Ορλάντο...

ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΟΣ Ο ΑΝΤΕΤΟΚΟΥΝΜΠΟ

Αρχικά να αναφέρουμε όσα κάνει ο υποψήφιος για το βραβείο του MVP και της φετινής σεζόν.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ξεκουράστηκε στην αναμέτρηση με τους Ράπτορς, ωστόσο στις τεσσερισήμισι που έχει αγωνιστεί ήταν καταπληκτικός. Λέμε «τεσσερισήμισι» γιατί στον αγώνα με τους Νετς δεν χρησιμοποιήθηκε καθόλου στο δεύτερο ημίχρονο.

Στην «φούσκα» μετρά 28.8 πόντους, 12.8 ριμπάουντ, 4.8 ασίστ και 1.6 κοψίματα. Τα πιο άσχημα στοιχεία στην απόδοσή του είναι το 27.2% στα τρίποντα και το 57.4% στις ελεύθερες βολές.

ΧΩΡΙΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΙΝΗΤΡΟ

Οι Μπακς πήγαν στο Ορλάντο έχοντας «κλειδώσει» επί της ουσίας το καλύτερο ρεκόρ στο ΝΒΑ. Ένα επίτευγμα το οποίο πλέον δεν τους προσφέρει πλεονέκτημα έδρας, παρά μόνο πιο βατούς αντιπάλους στα playoffs.

Λογικό είναι λοιπόν με την έλλειψη ισχυρού βαθμολογικού κινήτρου να επαναπαύτηκαν κάπως.

Δεν αποκλείεται μάλιστα ο Μάικ Μπουντενχόλζερ να θέλησε να κρύψει στοιχεία από την τακτική την οποία θα χρειαστεί αργότερα.

ΑΝΑΘΑΡΡΗΣΑΝ ΟΙ ΑΝΤΙΠΑΛΟΙ ΤΟΥΣ

Οι 4 ήττες των Μπακς στα τελευταία 5 παιχνίδια έχουν προβληματίσει τους ίδιους, αλλά κυρίως έχουν δώσει θάρρος κι ελπίδα στους αντιπάλους τους. Οι διεκδικητές της Ανατολικής περιφέρειας βλέποντας την αγωνιστική εικόνα των «Ελαφιών» αποκτούν όλο και καλύτερη ψυχολογία ενόψει της συνέχειας.

Η φετινή σεζόν είναι ιδιαίτερη λόγω του κορονοϊού και του τρόπου που συνεχίστηκε, αλλά ως ιστορικό στατιστικά αξίζει να αναφέρουμε πως τα δύο τελευταία χρόνια οι ομάδες που λογίζονταν ως φαβορί για το πρωτάθλημα δεν είχαν 4 ήττες σε διάστημα 5 παιχνιδιών.

ΨΑΧΝΟΥΝ ΝΑ ΒΡΟΥΝ ΡΥΘΜΟ

Όπως συμβαίνει και με τις άλλες 21 ομάδες έτσι κι οι Μπακς επηρεάστηκαν από την πολύμηνη διακοπή της δράσης λόγω της πανδημίας. Θα ήταν αφύσικο να μη συμβεί κάτι τέτοιο.

Τέτοια προβλήματα επηρεάζουν περισσότερο τις καλά δουλεμένες ομάδες (Μπακς, Λέικερς) και ελάχιστα αυτές που δεν έχουν να χάσουν τίποτα (Σανς).

Αυτός είναι ο κανόνας, αλλά έχει κι εξαιρέσεις και στην καλή τους εκδοχή όπως για παράδειγμα είναι οι Ράπτορς. Η ομάδα του Νικ Νερς παρουσιάζει την ίδια καλή εικόνα με αυτή που είχε πριν την πανδημία.

Οι Μπακς είναι ομάδα ρυθμού και στο Ορλάντο ο βασικότερος ίσως στόχος τους να είναι αυτός. Να ανακτήσουν το momentum το οποίο τους είχε φέρει στην κορυφή της βαθμολογίας. Δεν είναι εύκολο και ενδεχομένως να γίνεται κι ακόμη δυσκολότερο διότι σπάνια έχουν παίξει όλοι μαζί.

Αρχικά έλειψε ο Κόνατον λόγω του ιού, ο Μπλέντσο άργησε να μπει στις προπονήσεις ενώ ήταν ανάγκη να ξεκουραστούν σε κάποια φάση οι Αντετοκούνμπο. Λόπεζ, Μίντλετον ώστε να μην επιβαρύνουν το σώμα τους.

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΟΥΜΠΙ ΠΟΥ ΤΟ ΠΑΤΑΣ ΚΙ ΑΛΛΑΖΕΙΣ

Τα playoffs του ΝΒΑ είναι μία εντελώς διαφορετική υπόθεση σε σχέση με την κανονική διάρκεια, πόσω δε μάλλον όταν αναφερόμαστε σε μία χρονιά με την ιδιαιτερότητα της πανδημίας.

Στο μπάσκετ δεν υπάρχει ένας διακόπτης τον οποίο απλά πατάς και αλλάζεις την αγωνιστική σου συμπεριφορά στο παρκέ. Οι Μπακς είναι μία πολύ καλή ομάδα η οποία όμως οφείλει να βρει ρυθμό και να ανεβάσει την απόδοσή της στο αμέσως επόμενο διάστημα.

Οι Μάτζικ τους οποίους θα αντιμετωπίσουν στον πρώτο γύρο των playoffs δεν θα τους ανησυχήσουν, ωστόσο αποτελεί μία πρώτης τάξης ευκαιρία να παρουσιαστούν πιο έτοιμοι στις επόμενες σειρές των playoffs που θα είναι πιο απαιτητικές σε σχέση με τον πρώτο γύρο.