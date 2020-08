Λίλαρντ: «Μού έριξαν "πυρά", απάντησα με γεγονότα» (vid)

Ο Λίλαρντ και οι Τζορτζ - Μπέβερλι πρωταγωνίστησαν στο πιο hot beef των τελευταίων ημερών στο ΝΒΑ, αφού αντάλλαξαν πολλές κουβέντες, μετά το Κλίπερς - Μπλέιζερς.

Ο «Dame Time» έδωσε τώρα μια συνέντευξη στο «NBA on TNT» και τον Κρις Χέινς και σχολίασε αυτή την κόντρα.

Ο δημοσιογράφος τον ρώτησε αν θεωρεί ότι οι αντίπαλοί του το παρατράβηξαν και ο ίδιος είπε: «Κοιτώντας πίσω στο παιχνίδι, έχασα δύο βολές, κάτι που δεν συνηθίζω. Η αποτυχία θα έρθει. Δεν είμαι πάνω από αυτό. Αυτό έγινε εκείνη τη στιγμή. Οι άλλοι πάντα θα μιλάνε, αλλά άρχισαν να κάνουν χειρονομίες, διάφορα και ρωτήθηκα γι' αυτό. Οπότε, όταν ρωτήθηκα, σκέφτηκα πως... Έριξαν πυρά προς το μέρος μου, θα απαντήσω με γεγονότα. Μετά είδα που είπε ο Πολ Τζορτζ ότι θα πάω σπίτι μου φέτος... Κάτι που μπορεί επίσης να είναι αλήθεια. Αλλά γι' αυτό είμαστε εδώ, για να δούμε».

Τέλος, δεν είπε αν θέλει συγκεκριμένα αντίπαλο στα playoffs τους Κλίπερς, παρά μόνο δήλωσε πως οι Μπλέιζερς θα είναι έτοιμοι για οποιονδήποτε, αν περάσουν στην επόμενη φάση, αφού «παλεύουν» για την τελευταία θέση της Δύσης μαζί με Γκρίζλις, Σανς και Σπερς.

“Failure is going to happen. I’m not above failing or coming up short.”@Dame_Lillard sits down w/ @ChrisBHaynes to talk his missed free-throws against the Clippers and his comments on Pat Bev and PG. pic.twitter.com/msS31s8tQa

— NBA on TNT (@NBAonTNT) August 11, 2020