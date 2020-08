Λόνζο Μπολ: «Να δημοσιεύσετε τα χάλια μου και του χρόνου» (pic)

Ο 22χρονος φόργουορντ των Πέλικανς δεν έκανε και τις... καλύτερες εμφανίσεις στην «φούσκα» του ΝΒΑ, ενώ η ομάδα του αποκλείστηκε από τα playoffs.

Το «Bleacher Report» κατέγραψε τα στατιστικά του σε μια ανάρτηση, δείχνοντας ότι οι εμφανίσεις που έκανε, τουλάχιστον όσον αφορά το σκοράρισμα, δεν ήταν καλές.

Ο ίδιος έκανε retweet την ανάρτηση κι ενοχλημένος είπε: «Σιγουρευτείτε ότι θα δημοσιεύσετε τα χάλια μου και του χρόνου».

Make sure y’all post my shit next year too #TMC https://t.co/EtilshfPM4

— Lonzo Ball (@ZO2_) August 9, 2020