Ράπτορς - Γκρίζλις: Με ρετρό εμφανίσεις οι ομάδες (vid)

Οι Ράπτορς αντιμετωπίζουν τους Γκρίζλις με τις δύο ομάδες να παρουσιάζονται με ρετρό διάθεση στο παρκέ.

Αμφότερες παρουσιάστηκαν στο παρκέ φορώντας την πρώτη εμφάνιση στην ιστορία του οργανισμού.

Ράπτορς και Γκρίζλις μπήκαν ταυτόχρονα στην Λίγκα (1995) με την μοναδική διαφορά πως οι «Αρκούδες» έπαιζαν στην πόλη του Βανκούβερ και ακολούθως μεταφέρθηκαν στο Μέμφις.

Raptors vs Grizzlies is likely the game with the best uniforms we’ve seen in the bubble. Both teams went vintage

Toronto-Memphis la partita nella bolla con le maglie più belle: Raptors col dinosauro, Grizzlies con l’orso #NBA pic.twitter.com/uVSkCbpJlK

— Davide Chinellato (@dchinellato) August 9, 2020