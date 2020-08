ΝΒΑ: Κιντ και Λου για τη θέση του προπονητή στους Πέλικανς!

Οι Πέλικανς βρίσκονται στο Ορλάντο και εμφανίστηκαν ήδη τα πρώτα σενάρια σε ό,τι αφορά τη νέα σεζόν κι αφορούν τη θέση του πρώτου προπονητή στη Νέα Ορλεάνη.

Σύμφωνα, λοιπόν με τον Adrian Wojnarowski, οι Τζέισον Κιντ και Τάιρον Λου είναι υποψήφιοι για τον πάγκο της Νέας Ορλεάνης σε περίπτωση που αποχωρήσει ο Γκέντρι.

Woj cites Lue and Kidd as possibilities if Pelicans move on from Gentry but why shouldn't the Pelicans consider Mike D'Antoni? He's out of Houston this year and they've already got Jeff Bdzelik. Players know the system. https://t.co/uMSKKEe6wE

