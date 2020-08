ΝΒΑ: Οι Πέλικανς ξεκουράζουν τον Ζάιον Ουίλιαμσον (pic)

Όπως αναφέρει ο Shams Charania, ο άσος των Πέλικανς δεν θα παίξει κόντρα στην Ουάσινγκτον προκειμένου να μην επιβαρυνθεί από τους back2back αγώνες στη «φούσκα» του Ορλάντο.

Χθες η Νέα Ορλεάνη ηττήθηκε από τους Κινγκς με 140-125 στο παιχνίδι όπου ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς έκανε ρεκόρ καριέρας με 35 πόντους.

Pelicans’ Zion Williamson will sit out tonight against Washington to rest on second half of back-to-back, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) August 7, 2020