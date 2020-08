Άιβερσον: «Αγαπώ τον Τζόρνταν όμως ο ΛεΜπρόν είναι ο Ένας»! (vid)

Ο Άιβερσον, ο οποίος έχει μείνει στην ιστορία ως ένας απ' τους κορυφαίους κοντούς όλων των εποχών στο ΝΒΑ, φιλοξενήθηκε στην διαδικτυακή εκπομπή του «Fat Joe» και, μεταξύ άλλων ρωτήθηκε για τον κορυφαίο όλων των εποχών.

Τι είχε να πει επί του θέματος; «Όσο και αν αγαπώ τον Μάικλ Τζόρνταν, ο ΛεΜπρόν Τζέιμς είναι ο Ένας. Αυτός ο καρ…λης είναι ο ένας. Έτσι απλά».

Πριν από μερικές εβδομάδες, πάντως, ο Άιβερσον παραδέχθηκε πως: «Θες να είσαι γρήγορος σαν τον Τόμας, να σουτάρεις σαν τον Μπερντ, να παίρνεις ριμπάουντ σαν τον Μπάρκλεϊ, να πασάρεις σαν τον Μάτζικ, να είσαι κυρίαρχος σαν τον Σακίλ. Αλλά φίλε, εγώ ήθελα να είμαι σαν τον Μάικλ Τζόρνταν».

Άιβερσον: Το We 're Talking About Practice έγινε graffiti στην Πορτογαλία (pic & vid)

Allen Iverson gives his opinion on the LeBron James vs. Michael Jordan debate.pic.twitter.com/TMFXmgwRD7

— JustAnotherNBAFan™ (@AnotherNBAFan) August 5, 2020