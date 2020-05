Άιβερσον για Τζόρνταν: «Έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα για να του μοιάσω» (pic)

Η αγάπη του Άλεν Άιβερσον για τον Μάικλ Τζόρνταν είναι γνωστή και ο Answer συνέχισε να το δείχνει.

Ο θρύλος των Σίξερς ανέβασε μια παλιά του ατάκα για τον ΜJ και τόνισε πως έκανε ότι καλύτερο μπορούσε για να γίνει σαν τον Μάικλ.

«Θες να είσαι γρήγορος σαν τον Τόμας, να σουτάρεις σαν τον Μπερντ, να παίρνεις ριμπάουντ σαν τον Μπάρκλεϊ, να πασάρεις σαν τον Μάτζικ, να είσαι κυρίαρχος σαν τον Σακίλ. Αλλά φίλε εγώ ήθελε να είμαι σαν τον Μάικλ Τζόρνταν».

Δείτε την ανάρτηση

I did the best I could!!!@8eyemedia pic.twitter.com/1xlPjr7lwy

Allen Iverson (@alleniverson) May 18, 2020