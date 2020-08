Αρνητικά όλα τα τεστ στη «φούσκα» του ΝΒΑ!

Μετά τα τελευταία αποτελέσματα στις 29 Ιουλίου, το ΝΒΑ ανακοίνωσε εκ νέου ότι δεν βρέθηκε κανένα τεστ θετικό στην Covid-19.

Έκτοτε έγιναν καθημερινά τεστ σε 343 παίκτες αλλά κανένα από αυτά δεν ήταν θετικό στον κορονοϊό. Αν και εφόσον συμβεί αυτό στο μέλλον, τότε θα υπάρξει απομόνωση μέχρι να διαπιστωθεί ότι θα μπορεί να βγει από την καραντίνα.

Testing update from the NBA: Of the 343 players tested daily since the league last announced results on July 29 ... zero confirmed positive tests pic.twitter.com/A5NgMoBUEV

— Marc Stein (@TheSteinLine) August 5, 2020