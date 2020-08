Ζάιον: Season high σε σουτ και επαφές με τη μπάλα (pic)

Έπαιξαν πολύ με τον Ζάιον Ουίλιαμσον οι Πέλικανς κόντρα στους Γκρίζλις και δικαιώθηκαν.

Ο σταρ τους που αγωνίστηκε 25 λεπτά (τα περισσότερα στα φιλικά) απέναντι στις αρκούδες, ήταν πολύτιμος για την ομάδα του.

Ο Ζάιον σταμάτησε στους 23 πόντους και τα 7 ριμπάουντ, ενώ έκανε season high σε επαφές με την μπάλα και σουτ που επιχείρησε. Έκανε 60 επαφές και επιχείρησε 21 σουτ.

After easing Zion Williamson back into action during the first two games of the restart, the Pelicans unleashed him Monday.

According to Second Spectrum, he tied a season high with 60 touches and he attempted a season-high 21 shots. pic.twitter.com/5uA58Q7S0u

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) August 4, 2020