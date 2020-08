Μίλσαπ: Ξεκίνησε... εκστρατεία για πρόεδρος των ΗΠΑ! (pics)

O Πολ Μίλσαπ έχει επιλέξει τη λέξη «Vote» για τη φανέλα του, θέλοντας να κινητοποιήσει τον κόσμο στις ΗΠΑ και ειδικά τους Αφροαμερικανούς να ψηφίσουν σωστά για να αλλάξουν τα όσα βιώνουν και να στείλουν μήνυμα κατά του ρατσισμού.

Βέβαια μαζί στη φανέλα του έχει και το όνομα του, όπως και τον αριθμό του, το 4.

Όλο μαζί «Vote 4 Millsap»! Αυτό οδήγησε πολλούς χρήστες των social media να το τρολάρουν και να αναρωτηθούν αν ο φόργουορντ των Νάγκετς κατεβαίνει στις εκλογές για υποψήφιος πρόεδρος των ΗΠΑ!

Δείτε τα καλύτερα!

Honestly didn't even know Millsap was running for office pic.twitter.com/jgYJficgBK

this jersey just looks like it's telling me to vote for Paul Millsap pic.twitter.com/jL9iTDXTxA

— Rodger Sherman (@rodger) August 3, 2020