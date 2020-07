Ζάιον: Επιστρέφει στις προπονήσεις, αμφίβολος για Τζαζ (pic)

Χαμόγελα για τους Πέλικανς λίγο πριν τα σημαντικότερα ματς της σεζόν που θα κρίνουν την 8η θέση και την πρόκριση στα playoffs.

Ο Ζάιον Ουίλιαμσον θα επιστρέψει στις προπονήσεις της ομάδας στο Ορλάντο, αφού έληξε η καραντίνα του.

Αυτό δίνει στον σταρ των πελεκάνων 2 προπονήσεις με τους συμπαίκτες του πριν ο Τζέντρι πάρει απόφαση για το αν θα τον χρησιμοποιήσει στο ματς της Πέμπτης με τη Γιούτα. Επιστρέφει στις υποχρεώσεις της ομάδας μετά το οικογενειακό πρόβλημα που ειχε να αντιμετωπίσει.

This gives Williamson two practices with the Pelicans prior to making a decision on his availability for Thursday's game against Utah. He returned to The Bubble on Friday after eight days away attending to a family emergency. https://t.co/kYLzLRrA4M

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 28, 2020