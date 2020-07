Ζάιον: Έφυγε από το Ορλάντο λόγω οικογενειακού προβλήματος (pic)

Η ομάδα της Νέας Ορλεάνης ανακοίνωσε πως ο ρούκι της ομάδας αποχώρησε από το Ορλάντο λόγω ενός σοβαρού οικογενειακού προβλήματος υγείας.

Ο Ζάιον Ουίλιαμσον αναμένεται να επιστρέψει στην «φούσκα» και να μπει σε καραντίνα 4 ημερών όπως προβλέπουν οι κανονισμοί.

Οι Πέλικανς στήριξαν αμέσως την επιθυμία του παίκτη του και του χορήγησαν την σχετική άδεια. Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσιεύματα που κυκλοφόρησαν αργότερα, ο Ζάιον αντιμετώπιζε και θέμα με το γόνατό του και έχασε αρκετές προπονήσεις αυτές τις ημέρες.

Zion suffered from leg cramping this week and missed parts of practice, per @ShamsCharania, @joevardon pic.twitter.com/4YFn6uFVSq

— Bleacher Report (@BleacherReport) July 16, 2020