Είναι ένας εκ των πιο θεαματικών παικτών της λίγκας και το απέδειξε και στη νίκη των Γκρίζλις επί των Χιτ.

Ο εντυπωσιακός rookie Τζα Μοράντ... απογειώθηκε 2 φορές για 2 τρελά alley oop.

Τα έχει για πρωινό αυτά!

to infinity and beyond pic.twitter.com/Qpm1gRQ4v6

