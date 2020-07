NBA: Ψηφιακοί φίλαθλοι στο Ορλάντο (vid)

Με δεδομένο το ό,τι οι αγώνες των playoffs στο Ορλάντο θα διεξαχθούν χωρίς κόσμο, το NBA σκέφτηκε την λύση των... ψηφιακών φιλάθλων. Μια λύση που εφάρμοσε και στα πρώτα φιλικά που διεξήχθησαν τα ξημερώματα (για την Ελλάδα) της Πέμπτης. Συγκεκριμένα στις μεγάλες οθόνες που υπήρχαν φαινόταν κόσμος να ζει τα ματς, αλλά και να φωνάζει και συνθήματα όπως το αγαπημένο στο NBA «defence»...

These crowd chants during games are incredible pic.twitter.com/i3pqg3vMpd

— Bleacher Report (@BleacherReport) July 23, 2020