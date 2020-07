Χάρντεν για την κριτική στο παιχνίδι του: «Όταν χαθώ, μπορεί και να καταλάβετε» (pic)

Πολλά έχουν ακουστεί και γραφτεί για τον τρόπο με τον οποίο επιλέγει να παίξει ο Τζέις Χάρντεν. Η διάθεση του να έχει την μπάλα συχνά στα χέρια του και η ατομικότητα που δείχνει μπορεί να του προσφέρουν πολύ μεγάλους μέσους όρους, αλλά χάνει σε όλους τους άλλους τομείς. Οι Ρόκετς είναι μακρυά από μια επιτυχία και ο «Μούσιας» φροντίζει να μην αλλάζει το σκεπτικό του και κατά συνέπεια το παιχνίδι του, επιμένοντας στο να προσπαθεί μόνος του να αλλάξει τα δεδομένα.

Μπορεί τελικά να έχει εντυπωσιακά νούμερα, αλλά αυτά δεν βγαίνουν σε κάποιο αποτέλεσμα, πολλές φορές έχει πολύ άσχημα ποσοστά και τελικά δεν καταφέρνει καν να είναι στην κουβέντα για τον πολυτιμότερο παίκτη της λίγκας, κάτι που τον πειράζει. Ο Χάρντεν μίλησε για το παιχνίδι του και φάνηκε να έχει μια... πικρία για την κριτική που δέχεται.

«Ίσως όταν αποσυρθώ. Ίσως όταν τελειώσω. Ίσως όταν χαθώ, όλοι να καταλάβετε».

.@JHarden13's message to those who downplay his game: pic.twitter.com/WLTGqERx1a

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) July 22, 2020