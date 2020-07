Χωρίς τον Πάτρικ Μπέβερλι θα αναγκαστούν να πορευτούν τα επόμενα 24ώρα οι Κλίπερς.

Ο σπουδαίος αμυντικός τους έφυγε από την «φούσκα» του Ορλάντο εξαιτίας ενός προσωπικού θέματος.

Ο έμπειρος γκαρντ πήρε άδεια για να φύγει και πλέον οι Κλίπερς τον περιμένουν πίσω, χωρίς όμως να γνωρίζει κανείς πότε θα επιστρέψει.

Πάντως η ομάδα του LA, είχε και επιστροφή, αφού ο Μάρκους Μόρις βρίσκεται πλέον στη.. φούσκα.

Patrick Beverley has left the NBA bubble for an "emergency personal matter" but intends to rejoin the team in the future, per @malika_andrews pic.twitter.com/XbPCnEaxQP

— Bleacher Report NBA (@BR_NBA) July 22, 2020