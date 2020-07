Mαρκίφ και Μάρκους Μόρις εσπευσμένα στο Ορλάντο για το restart (pic)

Δεν έλειψαν πολύ από το Ορλάντο τα αδέρφια Μόρις.

Τόσο ο Μάρκους, όσο και ο Μαρκίφ θα βρεθούν στην.. φούσκα του Ορλάντο, αφού στις 30 Ιούλη έχουμε το restart του ΝΒΑ.

Τις τελευταίες μέρες υπάρχουν φήμες πως οι δυο τους δεν είχαν μεταβεί στις εγκαταστάσεις της Disney και πλέον επιβεβαιώνονται.

Ο Μάρκους μετρά 17.1 πόντους και 5.4 ριμπάουντ με τους Κλίπερς, ενώ ο Μαρκίφ έχει 10.4 πόντους και 3.8 ριμπάουντ ανά ματς με τους Λέικερς.

Lakers‘ Markieff Morris is en route shortly to Orlando to join the team for NBA restart, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 21, 2020