Γκαρνέτ: «Να είναι ομάδα για πρωτάθλημα οι Τίμπεργουλβς»

Ένας από τους μεγαλύτερους παίκτες που έχουν αγωνιστεί στους Τίμπεργουλβς είναι ο Κέβιν Γκαρνέτ. Ο σπουδαίος αυτός σέντερ σκοπεύει να εμπλακεί διοικητικά με την πρώην ομάδα του, με τα σενάρια να τον θέλουν να ζητάει από τον Γκλεν Τέιλορ, ιδιοκτήτη των «λύκων» το ενδεχόμενο πώλησης. Τα σχέδια για την ομάδα της Μινεσότα είναι μεγάλα από τον Γκαρνέτ ο οποίος ανέφερε σε δηλώσεις του: «Το πάθος μου για τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς είναι τέτοιο, ώστε να είναι ομάδα για πρωτάθλημα, αλλά έχω βαθιά αγάπη για την πόλη της Μινεάπολης».

“My passion for the Minnesota Timberwolves to be a championship team is well known but I have deeper affection for the city of Minneapolis”

KG is willing to work with Glen Taylor to own the team pic.twitter.com/RrhdlzKSgx

