Κλίπερς: Ο Χάρελ έφυγε εσπευσμένα από το Ορλάντο (pic)

Οι Κλίπερς ενημέρωσαν πως ο Μόντρεζλ Χάρελ αναχώρησε από την... φούσκα λόγω ενός σοβαρού οικογενειακού προβλήματος.

Η ομάδα του Λος Άντζελες έδωσε αμέσως άδεια στον παίκτη παρά το γεγονός πως θα τον στερηθεί για κάποιες μέρες όταν επιστρέψει λόγω υποχρεωτικής καραντίνας.

Να θυμίζουμε πως για ανάλογο οικογενειακό περιστατικό αποχώρησε από το Ορλάντο και ο Ζάιον Ουίλιαμσον των Πέλικανς.

Clippers‘ Montrezl Harrell has departed from the Orlando bubble for an emergency family matter, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 17, 2020