Ραζόν Ρόντο: Έκανε επέμβαση και μένει στα... πιτς (pic & vid)

Ο Ραζόν Ρόντο τραυματίστηκε στην διάρκεια της προετοιμασίας που γίνεται στο Ορλάντο και εγκατέλεψε την «φούσκα» που έχει φτιάξει το ΝΒΑ στην «Disney World».

Τώρα, υποβλήθηκε σε πετυχημένη επέμβαση στον δεξιό αντίχειρα, όπως ενημέρωσαν οι Λέικερς, και θα μείνει εκτός για 6-8 εβδομάδες.

Rajon Rondo, who sustained a fracture to his right thumb earlier this week, had successful surgery yesterday to repair the fracture.

He is expected to return to full basketball activities in 6-8 weeks.

